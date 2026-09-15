Boca visita a São Paulo por la Copa Sudamericana con la misión de volver a ganar en Brasil: cuándo fue la última vez y quiénes jugaron

Un partido de esos grandes es el que Boca tendrá que afrontar esta noche cuando visite a São Paulo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Tras imponerse 1-0 en el encuentro de ida jugado la semana pasada en La Bombonera, el Xeneize volverá a presentarse en el Estadio Morumbí sabiendo que un empate le bastará para meterse en las semifinales del certamen continental.

Pero más allá de ese premio gordo, el conjunto azul y oro intentará sacarse una mochila que parece impropia para su historia: hace seis años que no gana en Brasil.

De hecho, la última vez que el club de la ribera sonrió en el país vecino fue por los octavos de final de la Copa Libertadores 2020, cuando derrotó 1-0 al Inter de Porto Alegre.

Ese día, con la conducción de Miguel Ángel Russo, Boca formó con Esteban Andrada en el arco; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra en defensa; Jorman Campuzano y Nicolás Capaldo en el eje, mientras que Eduardo Salvio, Edwin Cardona y Sebastián Villa se pararon por detrás de un Carlos Tevez que anotó el gol ganador.

Diciembre de 2020: el Apache anotó el gol de la última victoria Xeneize en Brasil.

A partir de allí fueron todos sinsabores para el Xeneize, que disputó 10 partidos, perdió siete y empató tres. Además, quedó eliminado dos veces por penales y pasó una vez.

Boca quiere volver a ganar en Brasil: sus últimos 10 partidos