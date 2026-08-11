Boca vs. Recoleta FC, por la Copa Sudamericana: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Boca Juniors recibe hoy martes a Recoleta FC por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro, que comenzará a las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, tendrá como árbitro al chileno Piero Maza.

El Xeneize viene con un trajín importante de partidos y en el último fin de semana empató con Vélez Sarsfield por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. En la Sudamericana, viene de superar a O'Higgins en los playoffs por penales.

Recoleta FC, marcha cuarto en el Clausura del torneo paraguayo, venciendo a Rubio Nú con la mayoría de sus titulares. En la fase de grupos de la Copa Sudamericana, primer torneo internacional en su historia, logró meterse difrecto en esta instancia sin participar de los playoffs.

Probables formaciones de Boca vs. Recoleta FC por Copa Sudamericana

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena

Recoleta FC: Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Kevin Parzajuk, Paul Charpentier. DT: Jorge González

Cómo ver en vivo Boca vs. Recoleta FC por Copa Sudamericana

El partido entre Boca Juniors y Recoleta FC por Copa Sudamericana será televisado tanto por DSports como por ESPN. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Telecentro Play y Disney + Premium (Contratando el codificado).



