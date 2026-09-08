Boca vs. San Pablo, por la Copa Sudamericana: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Boca Juniors recibe hoy martes a San Pablo, desde las 21.30 en La Bombonera, por el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El árbitro del encuentro será el chileno Piero Maza, quien tendrá como asistentes a José Retamal y Diego Rocha, mientras que Diego Flores será el cuarto árbitro. Además, Fernando Vejar estará al mando del VAR y Miguel Araos, del AVAR.

Tras igualar 2 a 2 ante Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional con un equipo alternativo, ahora se presenta en esta competición continental tras haber superado a O'Higgins y a Recoleta FC. Del equipo ideal, Rodolfo Arruabarrena descartó por completo a Milton Delgado, mientras que la presencia de Leandro Paredes está en duda.

San Pablo viene sufriendo feo cuando juega como visitante, y un ejemplo de esto es que no cosecha un triunfo fuera de su casa en los últimos 12 cotejos. Dorival Júnior apuesta fuerte por este "clásico sudamericano" y pondrá lo mejor a disposición.

Probables formaciones de Boca vs. San Pablo por la Copa Sudamericana

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena

San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior

Cómo ver en vivo Boca vs. San Pablo por la Copa Sudamericana

El partido entre Boca Juniors y San Pablo por la Copa Sudamericana será televisado por ESPN. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.