Boca vs. Vasco da Gama: dónde jugará el equipo brasileño la semifinal de la Sudamericana

Vasco da Gama derrotó 2 a 0 a Independiente Santa Fe en São Januário y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, donde se enfrentará con Boca Juniors. El equipo brasileño consiguió cerrar la serie como local y ahora deberá resolver un aspecto importante de cara al próximo cruce: no podrá utilizar su estadio para recibir al conjunto argentino.

La serie entre Boca y Vasco da Gama tendrá su primer capítulo en La Bombonera y se definirá en Brasil. Sin embargo, São Januário no podrá ser escenario de la revancha debido a las condiciones establecidas por la Conmebol para disputar esta instancia del certamen.

Por qué Vasco da Gama no puede jugar ante Boca en São Januário

El estadio de Vasco da Gama cuenta con una capacidad de 20.419 espectadores, una cifra que no alcanza el mínimo exigido por la Conmebol para las semifinales de la Copa Sudamericana.

Para esta etapa del torneo, el organismo sudamericano establece que los estadios deben contar con una capacidad mínima de 30.000 espectadores. Por ese motivo, el conjunto de Río de Janeiro deberá trasladar su localía para enfrentar a Boca en el partido de vuelta.

La decisión todavía no fue oficializada, pero Vasco ya analiza las alternativas disponibles en la ciudad para disputar uno de los partidos más importantes de su temporada.

Los dos estadios que podría elegir Vasco para recibir a Boca

Entre las principales opciones aparecen dos escenarios de Río de Janeiro. Uno es el Maracaná, el estadio más emblemático de la ciudad y uno de los escenarios más importantes del fútbol brasileño.

La otra posibilidad es el Nilton Santos, estadio donde juega como local Botafogo. Ambos cumplen con el requisito de capacidad solicitado para esta instancia y permitirían que Vasco dispute la revancha ante Boca en Río de Janeiro.

La elección del escenario será uno de los próximos puntos a definir antes de la serie, que tendrá al conjunto brasileño obligado a cambiar su habitual casa de São Januário.

Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Sudamericana

Las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 están programadas para disputarse durante las semanas del 14 y el 21 de octubre. Todavía resta conocer la fecha exacta y el horario de los dos partidos entre Boca y Vasco da Gama.

Lo que sí está definido es el orden de la serie: Boca jugará la ida en La Bombonera y Vasco da Gama será local en la revancha, aunque todavía debe confirmarse si el partido se disputará en el Maracaná, el Nilton Santos o algún otro estadio que cumpla con las condiciones establecidas.

El ganador de esta llave avanzará a la final de la Copa Sudamericana, que tendrá como escenario al Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Boca y Vasco da Gama, cara a cara por un lugar en la final

Boca llegó a las semifinales después de eliminar a São Paulo. El equipo argentino se impuso en La Bombonera y luego consiguió sostener la ventaja con un empate en el Morumbí.

Vasco, por su parte, selló su clasificación con una victoria 2-0 sobre Independiente Santa Fe en Río de Janeiro. Ahora ambos se preparan para una serie que tendrá como particularidad el cambio de estadio del conjunto brasileño para el encuentro de vuelta.