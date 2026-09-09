Con la victoria ante São Paulo, Boca agigantó un récord impresionante en el plano internacional

Ayer por la noche, Boca aprovechó la localía y derrotó por la mínima a São Paulo en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Más allá del resultado, discutible en cuanto a sus beneficios, pero a la vez importante de cara al desquite del próximo martes, la victoria le dio al Xeneize un impactante récord en el plano internacional.

Tanto es así que, tras vencer al Tricolor, el conjunto azul y oro llegó a 42 y se convirtió en el equipo con más triunfos frente a clubes brasileños en torneos de Conmebol.

La cifra, que alcanzó después de disputar 112 compromisos con pares del país vecino, le sirvió para extender su hegemonía y sacarle ventaja a River, segundo en ese listado con 37 festejos. Además, con 30 alegrías, Peñarol completa el podio.

Por otra parte, Boca volvió a vencer a un combinado brasileño luego de dos años, cuando hizo lo propio ante Cruzeiro como local en 2024. Sin embargo, todavía está en el debe respecto a imponerse como visitante, algo que no logra desde la Copa Libertadores 2020.

Boca extendió su récord ante equipos brasileños: el desglose de triunfos