Con tres vueltas clave, Coudet define la formación de River para enfrentar a Independiente Santa Fe

Después de haber empatado 0 a 0 en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, River va en busca de la clasificación de local ante Independiente Santa Fe. El Chacho Coudet tendría decidido que regresen tres jugadores importantes al once titular.

Santiago Beltrán estará defendiendo el arco. En defensa, uno de los que reaparece es Gonzalo Montiel por el lateral derecho, luego de superar una distensión. La zaga tendrá a Lucas Martínez Quarta como primer central y a su lado lo acompañará Nicolás Otamendi. El otro que también hace su regreso es Marcos Acuña, recuperado de un desgarro.

En la mitad de la cancha, el DT mantiene su pensamiento de no romper el doble cinco con Aníbal Moreno por un lado y Tobías Andrada por el otro.

Por las bandas, Thiago Almada estará por izquierda y Joaquín Freitas por derecha. Ángel Correa será uno de los delanteros y Sebastián Driussi volvería tras su desgarro en lugar de Rafael Santos Borré.

La probable formación de River vs. Santa Fe: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada, Joaquín Freitas; Ángel Correa y Sebastián Driussi.