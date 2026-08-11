Conmebol confirmó cuándo se jugará la serie entre River e Independiente Santa Fe

El fuerte terremoto que Colombia sufrió ayer repercutió en varios ámbitos y el fútbol no estuvo exento.

En ese sentido, la serie de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 entre River e Independiente Santa Fe se vio afectada por el desastre natural y el partido que se iba a disputar mañana en Bogotá fue suspendido.

Sin embargo, Conmebol informó este martes los nuevos días y horarios tanto del primer como del segundo enfrentamiento.

Concretamente, todo se correrá una semana: la ida se jugará el miércoles 19 a las 21:30 en el Campín de Bogotá, mientras que el desquite será el miércoles 26 de agosto a la misma hora en el Estadio Monumental.

Días y horarios de @SantaFe vs. @RiverPlate por los Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/dXyuu1fBJa — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 11, 2026

Por otra parte, el ente continental también reprogramó los choques entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, correspondientes a la Copa Libertadores: la ida en Ibagué será el martes 18, en tanto que la revancha en Ecuador tendrá lugar una semana más tarde.