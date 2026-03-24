¿Cuándo debuta River? Cambió de día el primer partido en la Copa Sudamericana

Se vinieron los cambios. Conmebol anunció modificaciones en la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026 y uno de los encuentros que sufrió un cambio es el que River disputará frente a Blooming, en Bolivia.

El partido estaba programado en Santa Cruz de la Sierra para el jueves 9 de abril, pero se disputará finalmente el miércoles 8 desde las 21.30 de nuestro país.

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El encuentro en Bolivia se jugará después del partido que River afrontará ante Belgrano por la fecha 13 del torneo Apertura 2026 en el estadio Monumental y antes de la visita a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

La Liga Profesional todavía no dio a conocer cómo se disputarán las últimas fechas del campeonato, aunque se especula que el clásico ante la Academia podría ser el domingo 12 de abrir a las 20 horas.

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En caso de no haber alguna otra modificación en la programación, River enfrentará a Carabobo de Venezuela en el Monumental el miércoles 15 de abril, por la fecha 2 de la Copa Sudamericana.

El fixture de River en la Copa Sudamericana 2026 y cuándo juega

Fecha 1: miércoles 8 de abril, 21.30 - Blooming vs. River

Fecha 2: miércoles 15 de abril, 21.30 - River vs. Carabobo

Fecha 3: jueves 30 de abril, 21.30 - Red Bull Bragantino vs. River

Fecha 4: jueves 7 de mayo, 22.30 - Carabobo vs. River

Fecha 5: miércoles 20 de mayo, 21.30 - River vs. Red Bull Bragantino

Fecha 6: miércoles 27 de mayo, 21.30 - River vs. Blooming



