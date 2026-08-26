El cambio de último momento que haría Coudet en River para enfrentar a Independiente Santa Fe

El Chacho Coudet haría un sorpresivo cambio en el once titular de River para recibir esta noche en el Monumental a Independiente Santa Fe, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tomás Galván, titular en la ida en Bogotá, podría meterse de último momento en el equipo en lugar de Joaquín Freitas.

Hasta ahora, Freitas fue quien se movió por derecha en la línea de tres mediocampistas ofensivos del esquema 4-2-3-1, aunque no es su puesto natural. En esa posición podría ingresar el mediocampista de 26 años.

Esa duda es la única que tiene el entrenador. Si opta por el delantero, es para tener más potencia por la banda. En cambio, si la elección se decanta por el ex-Vélez será seguramente para tener más control y circulación de pelota.

La probable formación de River vs. Independiente Santa Fe: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas o Tomás Galván, Ángel Correa, Thiago Almada; y Sebastián Driussi.