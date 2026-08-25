El DT de Independiente Santa Fe palpitó la revancha ante River por la Copa Sudamericana y avisó: "Estamos capacitados..."

Mañana por la noche, en el Estadio Monumental, River afrontará un partido bisagra frente a Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

En la previa del encuentro, en el que uno de los dos equipos se despedirá del certamen, el entrenador del elenco colombiano, Pablo Repetto, habló en conferencia de prensa y dejó varios títulos.

"Estamos con mucha expectativa, mucha ilusión de poder hacer un buen partido y poder sortear esta fase frente a un rival como River", comenzó el DT uruguayo.

Consultado sobre las condiciones, el estratega de 52 años consideró que, gracias a los soldados que recuperó Eduardo Coudet, el duelo será muy "diferente" al que se disputó la semana pasada.

"Un partido que creo que va a ser diferente al que fue en Bogotá, porque River va a jugar con dos laterales naturales, que eso ya cambia la propuesta ofensiva, en su cancha, con su gente, con necesidad", señaló.

"SERÁ UN PARTIDO DIFERENTE AL DE BOGOTÁ"#SportsCenter Pablo Repetto anticipa que River tendrá laterales adelantados para recibir a Santa Fe en la vuelta de octavos de Conmebol Sudamericana.



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Sin embargo, pese a todo ello, el exdirector técnico de Nacional de Montevideo e Independiente del Valle, entre otros, aseguró que sus dirigidos están "capacitados" para dar el golpe.

"A medida que repitamos cosas buenas que hemos hecho en el comienzo de esta segunda parte del año, sumado a las buenas cosas que habíamos hecho antes también en el final del primer semestre, creemos que estamos capacitados para hacer un buen partido y poder lograr la clasificación", cerró.

Este miércoles, desde las 21:30, River e Independiente Santa Fe chocarán en Núñez con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, mientras que en el VAR estará su compatriota Leodan González. Cabe recordar que el ganador enfrentará en los cuartos de final a Vasco da Gama.