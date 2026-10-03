Facundo Colidio estalló por no poder jugar las semifinales de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca: "Es algo ilógico..."

En poco más de una semana comenzará a jugarse la primera semifinal de la Copa Sudamericana 2026, en la que Boca y Vasco da Gama buscarán el pase a la definición del certamen.

Todavía sin sede definida para el duelo de vuelta en Brasil, es un hecho que O Gigante da Colina no podrá contar con una pieza clave: Facundo Colidio.

Debido a que River no lo sacó de la lista de convocados para la serie de octavos de final frente a Independiente Santa Fe, Conmebol prohibió que el delantero argentino estuviera presente contra el Xeneize.

En una entrevista que concedió en las últimas horas, el exfutbolista de Tigre no ocultó su descontento y reveló todas las gestiones que se hicieron para que pudiera entrar a la cancha en el torneo continental.

"Intentamos hablar con Conmebol, mandar comunicados, pruebas de que no jugué... Pero, bueno. Es que es una semifinal de Sudamericana. También insistí mucho en los cuartos de final, en octavos...", reveló en diálogo con TNT Sports.

Al respecto, añadió: "Cuando llegué a Vasco, era para poder jugar con Olimpia y no llegué por un reglamento de Conmebol. Creo que, injustamente, estoy afuera".

Además, el atacante de 26 años pidió que el ente sudamericano revisara la normativa vigente y consideró como "algo ilógico" que le prohibieran disputar estos compromisos.

"Es algo que Conmebol debería rever en ese reglamento. Entiendo el reglamento, pero yo no llegué a jugar con River en octavos de final. Es algo ilógico que no pueda jugar con Vasco", concluyó.

O RIVER PLATE COMPLICOU O VASCO E O COLÍDIO NESSA... %uD83E%uDD2F%uD83E%uDD75



Mesmo após a saída do jogador, o River Plate manteve o nome do Colidio na lista de inscritos da Sul-Americana nas oitavas de final. Com isso, o atleta ficou impossibilitado de jogar por outro clube na competição.#FBR... pic.twitter.com/jaG2n7tvdS — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 2, 2026

Sin Colidio, pero con Santiago Sosa y Alan Lescano, Vasco da Gama visitará a Boca el próximo martes 13 de octubre desde las 21:30. Una semana más tarde, a la misma hora, el desquite tendrá lugar en Río de Janeiro.

El ganador avanzará a la gran final, que se jugará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla y se medirá contra quien salga airoso de la otra llave: Atlético Mineiro o Montevideo City Torque.