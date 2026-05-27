Gustavo Álvarez fue duro con la eliminación de San Lorenzo de la Copa Sudamericana 2026 y puso en duda su continuidad

Fue una derrota inesperada que lo dejó con las manos vacías y con un futuro que no está del todo claro. Y tras la caída ante Recoleta como local, que decretó la eliminación de San Lorenzo de la Copa Sudamericana 2026, el DT Gustavo Álvarez analizó la actuación de su equipo y no dio por sentado que siga en el cargo tras las elecciones del próximo sábado.

"En los malos momentos hay que dar la cara, normalmente suelo irme al vestuario rápido pero si el equipo pierde y pasa lo que pasó hoy me parece que hay que irse todos juntos y con la cabeza en alto, aceptando la reprobación. Si aceptamos los aplausos hay que aceptar la reprobación de la misma forma", aseguró, visiblemente golpeado por el resultado adverso.

Enseguida, justificó el enojo de los hinchas por la eliminación: "El fútbol es pasión, es el hincha. El equipo juega para hacer feliz al hincha y el hincha es feliz si el equipo gana, así que es lógico que se enoje y reclame". "La solución de los problemas se encuentra sin señalar. Jamás voy a señalar a los jugadores ni eludir la responsabilidad porque somos todos responsables, cada cual en su cuota parte", agregó.

Más allá de esto, Álvarez aseguró que hay que dar vuelta la página lo antes posible: "Las derrotas son parte del camino y por más que sean dolorosas hay que levantarse. No entiendo ningún resultado deportivo ni estado de ánimo como definitivo. Hay reponerse, aceptarlo y trabajar para mejorar".

Además, reconoció que "la copa nuestra fue mala. No alcanza con la evolución", y sembró dudas sobre su futuro en el banco de San Lorenzo: "Mi continuidad no depende de mi voluntad, ni ahora ni nunca. Siempre en un club te sostiene el perfil, la capacidad y los resultados, así que me centro en trabajar día a día, tenemos que seguir y ya mañana levantarnos y prepararnos para ese partido (juega ante Deportivo Riestra por la Copa Argentina el 3 de junio) y luego veremos".

Sobre esto último, Álvarez reveló que no tuvo contacto con ninguno de los candidatos a presidente del "Ciclón", cuyas elecciones se celebrarán este sábado. "No hablé con los candidatos. Sé que hay elecciones, pero me mantengo al margen de lo que suceda", concluyó.



