La impactante racha que ilusiona a River de cara al choque decisivo ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana
Esta noche, River buscará imponer un impresionante registro estadístico para superar a Independiente Santa Fe y seguir con vida en la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche, desde las 21:30, River enfrentará a Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 en un duelo decisivo para su futuro.
Hace rato que el Millonario no encuentra el rumbo futbolístico y, hace una semana en Bogotá, padeció un partido en el que tranquilamente podría haber perdido, pero del que rescató un empate sin goles.
Justamente a partir de esa igualdad, el conjunto de Núñez puede ilusionarse, no solo porque un resultado corto y favorable le bastaría para avanzar, sino también porque en esas condiciones le ha ido bien desde hace más de una década.
El dato es contundente: en las últimas 12 veces en las que en el primer enfrentamiento de una serie terminó en tablas, la Banda pasó de instancia en todas.
La racha comenzó nada más y nada menos que ante Boca en la Copa Sudamericana 2014 cuando, tras igualar 0-0 en La Bombonera, se impuso 1-0 en el desquite y accedió a la final, donde le iba a suceder algo similar con Atlético Nacional.
De hecho, para encontrar la última vez en la que se quedó afuera después de un empate en el cotejo inicial, hay que remontarse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2013, cuando Lanús lo sacó de juego con un sólido 3-1 que selló la suerte de ambos en el Estadio Monumental.
Así las cosas, River intentará derrotar al combinado cafetero para instalarse en los cuartos de final del certamen, donde ya espera Vasco da Gama. ¿Hará valer esa fortaleza?
¿River se ilusiona? La racha de series sin perder tras empatar en la ida
- Copa Sudamericana 2014 vs. Boca | (semifinal): ida: 0-0 - vuelta 1-0
- Copa Sudamericana 2014 vs. Atlético Nacional | (final): ida: 1-1 - vuelta: 2-0
- Copa Libertadores 2015 vs. Tigres | (final): ida: 0-0 - vuelta: 3-0
- Recopa Sudamericana 2016 vs. Independiente Santa Fe | (final): ida: 0-0 - vuelta: 2-1
- Copa Libertadores 2018 vs. Racing | (8vos de final): ida: 0-0 - vuelta: 3-0
- Copa Libertadores 2018 vs. Independiente | (4tos de final): ida: 0-0 - vuelta 3-0
- Copa Libertadores 2018 vs. Boca | (final): ida: 2-2 - vuelta: 3-1
- Copa Libertadores 2019 vs. Cruzeiro (8avos de final): ida: 0-0 - vuelta: (2) 0-0 (4)
- Copa Libertadores 2020 vs. Atlético Paranaense (8avos de final): ida: 1-1 - vuelta: 1-0
- Copa Libertadores 2021 vs. Argentinos Juniors (8avos de final): ida: 1-1 - vuelta: 2-0
- Copa Libertadores 2024 vs. Colo Colo (4tos de final): ida: 1-1 - vuelta: 1-0
- Copa Libertadores 2025 vs. Libertad (8avos de final): ida: 1-1 - vuelta: (3) 1-1 (1).