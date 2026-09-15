La Justicia falló a favor de Boca en el conflicto con Talleres por Cristian Pavón

Boca Juniors le ganó una importante disputa judicial a Talleres de Córdoba por una deuda que se remonta a la transferencia de Cristian Pavón. La Justicia determinó que la institución cordobesa deberá abonarle al Xeneize una suma que había quedado pendiente desde hace varios años.

El conflicto se originó durante la gestión de Daniel Angelici, cuando Boca le entregó a Talleres 2,5 millones de dólares en concepto de adelanto por una futura operación relacionada con Pavón. El acuerdo, sin embargo, nunca llegó a concretarse de la manera prevista: el delantero terminó dejando la institución como jugador libre y el dinero no fue reintegrado.

Con el paso del tiempo, Juan Román Riquelme decidió retomar el reclamo y exigir el pago de aquella suma. Ante la negativa de Talleres a devolver el dinero en los términos pretendidos por Boca, la disputa terminó en los tribunales.

Ahora, el fallo establece que Talleres deberá hacer efectivo el pago correspondiente al club de La Ribera, poniendo fin a una controversia que llevaba años sin resolución.

La situación volvió a cobrar notoriedad durante las últimas horas del mercado de pases, cuando Riquelme intentó llevarse a un mediocampista de Talleres. Boca llegó a ofrecer 4 millones de dólares por el 60% de los derechos económicos del futbolista, pero la propuesta fue considerada insuficiente por la dirigencia cordobesa.

En medio de esas negociaciones también apareció la deuda histórica entre ambas instituciones. Desde Talleres pretendían cancelar el compromiso en pesos y tomando como referencia el tipo de cambio de la época, una alternativa que no fue aceptada por Boca.

De esta manera, mientras el Xeneize buscaba reforzar su plantel, el viejo conflicto económico entre ambos clubes tuvo finalmente una definición judicial favorable para la institución de Brandsen 805.