La Justicia volvió a rechazar el pedido de Vasco da Gama y el duelo ante Boca no se jugará en el Estadio Maracaná

La cruzada de Vasco da Gama sobre la sede en la que el martes 20 de octubre recibirá a Boca por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 recibió un duro golpe este martes.

Es que, de acuerdo con las decisiones precedentes, la Justicia de Río de Janeiro volvió a declinar el pedido de O Gigante da Colina, que no podrá ser anfitrión del Xeneize en el Estadio Maracaná.

La resolución fue firmada por la jueza de segunda instancia, Georgia Vasconcellos, quien desestimó la solicitud debido a que los nuevos argumentos presentados no fueron suficientes para modificar los fundamentos de las dos decisiones anteriores.

Por otra parte, la magistrada resaltó que las ventajas en materia de seguridad con las que cuenta el mítico reducto no implican que sea una obligación cederlo por parte del consorcio integrado por Flamengo y Fluminense.

Además, si bien resta la confirmación oficial, Vasconcellos incluyó en su descargo un informe de la Policía Militar que sostiene que el Estadio Nilton Santos, donde Botafogo es local, cuenta con las condiciones estructurales y operativas para albergar el cotejo.

Así las cosas, todo indica que el estadio olímpico de la ciudad carioca será el lugar en el que el Boca tendrá que luchar para llegar a la gran final del certamen.