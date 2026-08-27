Murió un hincha de River en uno de los accesos del Monumental tras la eliminación en la Copa Sudamericana

Una trágica noticia se confirmó en el estadio Monumental tras la eliminación de River de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe. Luego del encuentro, un hincha sufrió una descompensación cardíaca y murió dentro del estadio, pese a los intentos de reanimación realizados en el lugar.

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió en las inmediaciones de la Puerta San Martín, dentro del Monumental. Un hombre pidió auxilio y manifestó que estaba sufriendo un ataque cardíaco, por lo que los efectivos que se encontraban prestando servicio acudieron rápidamente para asistirlo.

%uD83D%uDEA8 #ALERTA | %uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFC FALLECIÓ UN HINCHA DE RIVER EN LA PUERTA SAN MARTIN DEL MONUMENTAL



%uD83D%uDCCC El personal policial acudió al pedido de auxilio por parte de un simpatizante, el cual refería sufrir ataques cardíacos



%uD83D%uDCCC El hombre no dio respuesta a las tareas de salvamento y falleció en... pic.twitter.com/jDTIShZvjn — doble amarilla %u2B50%uFE0F%u2B50%uFE0F%u2B50%uFE0F (@okdobleamarilla) August 27, 2026

Ante la gravedad de la situación, se solicitó la presencia de un móvil del SAME mientras el personal policial comenzó a practicarle las primeras maniobras de reanimación. Los equipos de emergencia trabajaron en el lugar con el objetivo de estabilizar al hincha y trasladarlo para recibir atención médica.

Sin embargo, el hombre no respondió a las maniobras de salvamento y se confirmó su deceso. La situación generó conmoción entre quienes se encontraban presentes en el Monumental durante el partido, según confirmó el medio Doble Amarilla.

Luego de confirmarse el fallecimiento, se solicitó la intervención del personal correspondiente de la jurisdicción para realizar las actuaciones de rigor. El episodio sumó una nota de profundo pesar a una noche que ya había quedado marcada para los hinchas de River por la eliminación ante Independiente Santa Fe.