River vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana: hora, formaciones y cómo verlo EN VIVO

River Plate recibe hoy miércoles a Independiente Santa Fe, desde las 21.30 en el estadio Monumental, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El árbitro será Esteban Ostojich, quien tendrá como asistente a Nicolás Taran y Carlos Barreiro, mientras que José Burgos será el cuarto árbitro. Además, Leodán González estará al mando del VAR y Santiago Fernández del AVAR.

El cotejo de ida en Bogotá terminó 0 a 0 y le llovieron críticas a Eduardo Coudet por su planteo defensivo sosteniendo el resultado luego de haber gastado más de 60 millones de dólares en refuerzos durante el último mercado de pases, que por cierto, todavía no cerró. El DT se juega su futuro.

En cuánto al once, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi se recuperaron por completo de sus respectivas lesiones y se perfilan para estar desde el inicio en un cotejo clave. Giovanni González, Francisco Ortega y Lucas Beltrán, quienes no se encuentran anotados en la lista de buena fe del torneo continental, dejarán su lugar.

Independiente Santa Fe también llega a la definición después de un empate 0 a 0 ante América de Cali. El conjunto dirigido por Pablo Repetto tiene que mejorar la puntería, ya que no la está metiendo y eso es un problema.

Probables formaciones de River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto

Cómo ver en vivo River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

El partido entre River Plate e Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana será televisado por ESPN. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO, Telecentro Play y Disney + Premium (previa contratación del Pack Fútbol).