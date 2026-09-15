San Pablo vs. Boca, por Copa Sudamericana: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

San Pablo recibe hoy martes a Boca Juniors, desde las 21.30 en el estadio Morumbí, por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro de ida acabó 1 a 0 a favor del Xeneize en La Bombonera con tanto de Miguel Merentiel.

El árbitro del cotejo será Gustavo Tejera, quien tendrá como asistentes a Nicolás Tarán y Martín Soppi, mientras que José Burgos será el cuarto árbitro. Además, Leodán González estará al mando del VAR y Héctor Bergalo del AVAR.

Rodolfo Arruabarrena le dio descanso a los titulares en el triunfo ante Central Córdoba de Santiago del Estero por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. La buena noticia es que tendrá a disposición a Milton Delgado, quien ingresaría por Tomás Belmonte y por lo tanto, podrá poner el once ideal tras que Álvaro Montero haya regresado a la Argentina luego de haber viajado a Colombia por la muerte de su abuela.

San Pablo también apostó por un equipo alternativo, pero no le fue bien y cayó por 2 a 0 contra Palmeiras por el Brasileirao. Dorival Júnior no podrá contar con Jonathan Calleri, quien llegó al límite de amonestaciones en este cotejo.

Probables formaciones de San Pablo vs. Boca por Copa Sudamericana

San Pablo: Rafael; Lucas Ramon, José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte, Iago Amaral; Marcos Antonio, Pablo Maia; Artur, Jonathan Calleri y Luciano. DT: Dorival Junior

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena

Cómo ver en vivo San Pablo vs. Boca por Copa Sudamericana

El partido entre San Pablo y Boca Juniors por la Copa Sudamericana será televisado por DSports. Además, lo vas a poder disfrutar en vivo a través de una web, celular o tablet en vivo también por las plataformas digitales de streaming de Flow y DGO.