Sin River y con Boca vs. São Paulo, así se jugarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Con la durísima eliminación de River ayer por la noche, los octavos terminaron y quedó confirmado el cuadro de la Copa Sudamericana 2026 de cara a los cuartos de final.

Tras vencer a Recoleta, Boca quedó como el único representante argentino y ahora deberá medirse frente a otro gigante del continente: São Paulo. La ida será en La Bombonera, mientras que el desquite tendrá lugar en el Estadio Morumbí.

Por otra parte, Independiente Santa Fe se medirá con Vasco da Gama, Santos enfrentará al Atlético Mineiro y Cienciano chocará contra el sorprendente Montevideo City Torque.

%uD83C%uDFC6%uD83E%uDD29 ¡El cuadro de Cuartos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana! Ocho equipos que van por #LaGranConquista pic.twitter.com/R86pMGbVWj August 27, 2026

Aún sin confirmación oficial por parte de Conmebol, los encuentros de ida se disputarán entre el martes 8 y el jueves 10 de septiembre, en tanto que una semana más tarde, se realizarán las revanchas.

Sin River y con Boca: así se juegan los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Boca vs. São Paulo

ida: en La Bombonera

vuelta: en el Estadio Morumbí





Independiente Santa Fe vs. Vasco da Gama

ida: en el Campín de Bogotá

vuelta: en São Januário

Santos vs. Atlético Mineiro

ida: en Vila Belmiro

vuelta: en Arena MRV

Cienciano vs. Montevideo City Torque