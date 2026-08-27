Sin River y con Boca vs. São Paulo, así se jugarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana
Tras la durísima eliminación de River y con Boca como único representante argentino, quedó armado el cuadro para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Con la durísima eliminación de River ayer por la noche, los octavos terminaron y quedó confirmado el cuadro de la Copa Sudamericana 2026 de cara a los cuartos de final.
Tras vencer a Recoleta, Boca quedó como el único representante argentino y ahora deberá medirse frente a otro gigante del continente: São Paulo. La ida será en La Bombonera, mientras que el desquite tendrá lugar en el Estadio Morumbí.
Por otra parte, Independiente Santa Fe se medirá con Vasco da Gama, Santos enfrentará al Atlético Mineiro y Cienciano chocará contra el sorprendente Montevideo City Torque.
Aún sin confirmación oficial por parte de Conmebol, los encuentros de ida se disputarán entre el martes 8 y el jueves 10 de septiembre, en tanto que una semana más tarde, se realizarán las revanchas.
Sin River y con Boca: así se juegan los cuartos de final de la Copa Sudamericana
Boca vs. São Paulo
- ida: en La Bombonera
- vuelta: en el Estadio Morumbí
Independiente Santa Fe vs. Vasco da Gama
- ida: en el Campín de Bogotá
- vuelta: en São Januário
Santos vs. Atlético Mineiro
- ida: en Vila Belmiro
- vuelta: en Arena MRV
Cienciano vs. Montevideo City Torque
- ida: en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- vuelta: en Montevideo