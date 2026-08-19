Thiago Almada sería suplente en River ante Independiente Santa Fe: el motivo

Este miércoles, desde las 21.30, River visita a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Eduardo Coudet deberá realizar al menos tres modificaciones obligadas con respecto al once que venció a Argentinos Juniors.

Además, Thiago Almada sería suplente. El volante ofensivo disputó 83 minutos ante Argentinos y debido al desgaste que sufrió, el entrenador decidió no arriesgarlo esta noche y su lugar lo ocupará Tomás Galván.

Por otro lado, el Millonario tendrá dos bajas de peso por lesión: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Debido a que no tiene laterales naturales en la lista, Lucas Martínez Quarta iría por derecha, Lautaro Rivero sería el zaguero por izquierda y el juvenil Facundo González jugaría de lateral izquierdo.

El otro cambio obligado será el de Rafael Santos Borré en lugar de Lucas Beltrán. El delantero surgido de las inferiores perdió la pulseada con el colombiano y se quedó afuera de la lista para los octavos.

La probable formación de River vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Tomás Galván; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré.