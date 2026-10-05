Vasco de Gama recibió otro golpe antes de jugar con Boca: la Justicia le cerró las puertas del Maracaná

Vasco da Gama se quedó sin una de las alternativas que manejaba para recibir a Boca Juniors en la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. La Justicia de Río de Janeiro rechazó el recurso presentado por el club y confirmó que no podrá utilizar el Maracaná para el encuentro ante el Xeneize.

La decisión obliga al conjunto brasileño a acelerar la búsqueda de un escenario cuando faltan apenas cinco días para que venza el plazo establecido para definir su localía. La revancha frente a Boca está programada para el 20 de octubre y Vasco tiene hasta el día 10 para informar dónde disputará el encuentro.

El Maracaná había aparecido como una posibilidad luego de que Vasco no pudiera utilizar inicialmente su propio estadio. Sin embargo, el consorcio que administra el escenario, integrado por Flamengo y Fluminense, rechazó el pedido debido a la cantidad de partidos previstos y al riesgo de deterioro del césped.

Vasco intentó revertir esa determinación por la vía judicial, pero el pedido de una medida cautelar tampoco prosperó. La Justicia consideró que no estaban dadas las condiciones necesarias para concederla y tomó en cuenta, entre otros aspectos, el impacto que tendría sumar otro partido al calendario previsto en el estadio.

Vasco todavía busca jugar en São Januário

Con el Maracaná descartado, la prioridad del club carioca es conseguir la autorización de Conmebol para utilizar São Januário, su estadio habitual.

El problema es que el escenario no cumple con el requisito de capacidad mínima de 30.000 espectadores exigido para este tipo de partidos. Vasco pretende convencer al organismo sudamericano de aceptar una excepción y ya inició conversaciones para intentar conseguirlo.

Además, el club brasileño busca modificar la postura de Boca, que ya había rechazado una propuesta para disputar la revancha en São Januário. La estrategia de Vasco consiste en ofrecerle al Xeneize más localidades para intentar destrabar el acuerdo.

De todos modos, la decisión definitiva estará en manos de Conmebol, que deberá determinar si el estadio reúne las condiciones necesarias para albergar una semifinal de la Copa Sudamericana.

Nilton Santos, la otra alternativa para Vasco-Boca

Si São Januário tampoco recibe el visto bueno, la otra posibilidad es el estadio Nilton Santos, propiedad de Botafogo.

Esta opción es la que genera mayores reparos dentro de Vasco debido a una característica particular del escenario: cuenta con césped sintético.

El conjunto dirigido por Pedro Emanuel no está acostumbrado a disputar sus partidos sobre este tipo de superficie. Boca también debería adaptarse a las condiciones del campo de juego si finalmente Conmebol determina que allí se dispute la revancha.

Así, a pocos días de la fecha límite, Vasco todavía no tiene definido el estadio en el que recibirá a Boca por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El Maracaná ya quedó descartado y ahora São Januário aparece como la prioridad, mientras que el Nilton Santos se mantiene como alternativa.