El fútbol argentino no para: estos son los partidos del fin de semana
La fecha FIFA se disputa hasta el 6 de octubre, pero los equipos argentinos saldan compromisos adeudados.
Si bien la denominada fecha FIFA hizo que los torneos locales de los países se suspendan por algunos días, en el caso de Argentina el fútbol no se detiene, y este fin de semana habrá acción para disfrutar "por los puntos".
En esta ocasión, la fecha FIFA se disputa desde el 21 de septiembre al 6 de octubre, siendo la primera ventana unificada de dos semanas bajo el nuevo formato que fusiona ambos meses.
Partido especial por la Supercopa Internacional
Volviendo al plano local, este sábado se jugará a partir de las 16 en el Estadio Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero) la Supercopa Internacional entre Rosario Central (ganador de la Tabla Anual 2025) y Estudiantes de La Plata (ganador del Trofeo de Campeones 2025). En tanto, el árbitro del cotejo será Darío Herrera.
Posibles formaciones del partido
Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
Rosario Central: Axel Werner, Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Gaspar Duarte o Elias Verón, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Cita en la Copa Argentina
Por otra parte, el domingo a partir de las 17 en el Estadio Gigante de Arroyito (Rosario), se disputará un cotejo de cuartos de final de la Copa Argentina entre Racing Club y Boca Juniors, cuyo ganador enfrentará en semifinales a Banfield.
En tanto, el juez del encuentro será Andrés Gariano quien controlará las situaciones del juego tras una semana "caliente" en la cual el Tribunal de disciplina "hizo a lugar" el pedido de Vélez Sársfield de eliminar al "xeneize" por la inclusión de más jugadores extranjeros de lo establecido por reglamento.
Posibles formaciones del partido
Boca Juniors: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Racing Club: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero o Ezequiel Cannavo; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Ignacio Rodríguez, Gastón Lodico; Lautaro Díaz y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.