Independiente tiene nuevo DT: Jadson Viera es el elegido para suceder a Gustavo Quinteros
La comisión directiva sorprendió con la elección del director técnico brasileño, con pasado en Boston River y Nacional de Montevideo.
Después de un corto período de búsqueda, Independiente eligió nuevo DT. Se trata de Jadson Viera, un entrenador brasileño nacionalizado uruguayo con breves experiencias que se convierte en la última gran apuesta de la comisión directiva, en un momento delicado para la institución y a la espera de las elecciones de fin de año.
El entrenador llegó a un acuerdo de palabra con el club y firmó contrato por un año, con una cláusula para terminar el vínculo de forma unilateral dentro de 138 días.
Viera tiene 45 años y dirigió hasta el momento dos clubes. Primero lo hizo en Boston River, donde tuvo una buena experiencia, logrando alcanzar un tercer puesto en el torneo uruguayo y clasificando a copas internacionales. Y en el Bolso fue campeón del torneo local.
Además, tuvo dos enfrentamientos contra el Rojo por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025. El primero fue 2-1 en el Libertadores de América y 5-1 en el Centenario de Montevideo.
Como jugador tuvo un paso por Lanús. Luego fue ayudante de campo de "Cacique" Medina en Talleres de Córdoba y Vélez.