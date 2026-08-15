Independiente tiene nuevo DT: Jadson Viera es el elegido para suceder a Gustavo Quinteros

Después de un corto período de búsqueda, Independiente eligió nuevo DT. Se trata de Jadson Viera, un entrenador brasileño nacionalizado uruguayo con breves experiencias que se convierte en la última gran apuesta de la comisión directiva, en un momento delicado para la institución y a la espera de las elecciones de fin de año.

El entrenador llegó a un acuerdo de palabra con el club y firmó contrato por un año, con una cláusula para terminar el vínculo de forma unilateral dentro de 138 días.

¡Jadson Viera es el nuevo entrenador de Independiente!



El DT uruguayo ya firmó su contrato que lo vinculará con el club por un año, con cláusula de rescisión a fin de este año de manera unilateral. #TodoRojo %uD83D%uDD34 pic.twitter.com/2XoFIN4WB6 — C. A. Independiente (@Independiente) August 15, 2026

Viera tiene 45 años y dirigió hasta el momento dos clubes. Primero lo hizo en Boston River, donde tuvo una buena experiencia, logrando alcanzar un tercer puesto en el torneo uruguayo y clasificando a copas internacionales. Y en el Bolso fue campeón del torneo local.

%u270D%uFE0F El nuevo DT ya puso la firma y recorrió las instalaciones junto a su cuerpo técnico.



¡Bienvenido a Independiente, Jadson Viera!#TodoRojo %uD83D%uDD34 pic.twitter.com/3usTd6y3FA — C. A. Independiente (@Independiente) August 15, 2026

Además, tuvo dos enfrentamientos contra el Rojo por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025. El primero fue 2-1 en el Libertadores de América y 5-1 en el Centenario de Montevideo.

Como jugador tuvo un paso por Lanús. Luego fue ayudante de campo de "Cacique" Medina en Talleres de Córdoba y Vélez.