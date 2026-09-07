Antonio Mohamed vuelve a ser campeón en México: Toluca derrotó a Monterrey y ganó la Leagues Cup

Antonio Mohamed volvió a celebrar un título en el fútbol mexicano. Toluca venció 2 a 0 a Rayados Monterrey en la final de la Leagues Cup 2026 y el entrenador argentino agregó una nueva conquista a su extraordinario ciclo con los Diablos Rojos.

El conjunto dirigido por el Turco golpeó rápidamente y encontró la ventaja cuando apenas habían transcurrido cuatro minutos. Federico Viñas estrelló su remate contra el palo y, después de una serie de rebotes en el área, Alexis Vega tomó el balón y definió para establecer el 1 a 0.

Monterrey, conducido por Matías Almeyda, intentó reaccionar tras el tanto. Con el correr del partido, Rayados consiguió controlar distintos tramos del encuentro y tuvo en Lucas Ocampos a uno de sus futbolistas más peligrosos en ataque. Sin embargo, el equipo regiomontano no consiguió aprovechar sus ocasiones para alcanzar la igualdad.

Helinho sentenció la final de la Leagues Cup

Cuando Monterrey buscaba el empate, Toluca volvió a aprovechar una pelota suelta dentro del área. A los 70 minutos, Helinho apareció para recoger el rebote y marcó el 2-0 que terminó de encaminar la consagración del conjunto de Mohamed.

Con este resultado, Toluca se convirtió en el primer representante de la Liga MX que gana la Leagues Cup desde el cambio de formato implementado en 2023.

La nueva conquista ratifica el exitoso ciclo de Mohamed en el club. Desde su llegada en 2025, el entrenador argentino consiguió seis títulos al frente de Toluca: esta Leagues Cup, dos campeonatos de Liga MX, un Campeón de Campeones, una Campeones Cup y una Copa de Campeones de la Concacaf.

Los títulos de Antonio Mohamed como entrenador

La consagración frente a Monterrey también extendió una trayectoria marcada por los éxitos en distintos países.

En el fútbol argentino, Mohamed conquistó la Copa Sudamericana 2010 con Independiente y logró el ascenso a Primera División con Huracán. Posteriormente, en Brasil, sumó el Campeonato Mineiro y la Supercopa de Brasil durante su etapa en Atlético Mineiro.

Con su nueva consagración en México, el Turco alcanzó 11 títulos oficiales en el fútbol mexicano, una cifra que refleja el peso de su carrera en el país.

Almeyda, tras la derrota: "El fútbol se gana haciendo goles"

Después de la final, Matías Almeyda destacó la capacidad de Toluca para aprovechar sus oportunidades y lamentó que Monterrey no pudiera traducir su dominio en el marcador.

"Ellos lastimaron en el momento justo, después entramos en partido, propusimos, tomamos riesgos y el fútbol se gana haciendo goles", señaló el entrenador argentino.

Lucas Ocampos también se refirió a la derrota y resaltó el esfuerzo realizado por el plantel de Rayados. El delantero expresó su orgullo por el equipo pese a no haber podido quedarse con el trofeo.

"Unas horas después, sin poder dormir y todavía con mucho dolor, lo único en lo que puedo pensar es en lo orgulloso que estoy de este equipo", manifestó Ocampos.

Toluca volvió a levantar un trofeo y Mohamed continúa ampliando su legado como uno de los entrenadores argentinos más ganadores del fútbol mexicano.