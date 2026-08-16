Arsenal goleó a Manchester City y se quedó con la Community Shield

Arsenal se impuso 3 a 0 ante Manchester City en el Principality Stadium de Gales y se consagró campeón de la Community Shield por 18ª vez en su historia. El equipo de Mikel Arteta tuvo un arranque demoledor, controló el partido y volvió a levantar el trofeo después de tres años.

Los Gunners golpearon apenas iniciado el encuentro. A los 30 segundos, Lewis-Skelly filtró un excelente pase para la llegada de Riccardo Calafiori, quien definió con precisión al primer palo de Gianluigi Donnarumma para establecer el 1-0.

Arsenal mantuvo la presión y encontró el segundo antes del descanso. Kai Havertz apareció dentro del área y aprovechó un cabezazo, sumado a una floja respuesta de Donnarumma, para ampliar la diferencia. Manchester City no logró reaccionar y se fue al entretiempo 0-2 abajo.

En el complemento, Enzo Maresca intentó cambiar la historia con el ingreso de Jack Grealish, pero Arsenal volvió a golpear rápidamente. Tras una gran combinación colectiva, Martin Odegaard ingresó al área con la pelota dominada, dejó en el camino a Donnarumma con un amague y definió con el arco libre para sentenciar el 3-0.

Con la goleada, Arsenal volvió a conquistar la Community Shield después de tres años y sumó el 18° título de su historia en esta competencia.