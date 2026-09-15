Con gol y asistencia de Alexis Mac Allister, Liverpool derrotó a Tottenham y avanza en la Copa de la Liga
Por la tercera ronda del certamen británico, el argentino tuvo su festejo y los Reds dejaron en el camino a los Spurs.
En medio de una lluvia torrencial y con un gol de Alexis Mac Allister, Liverpool derrotó 3-1 a Tottenham y clasificó a los octavos de final de la Copa de la Liga inglesa.
El partido en Anfield comenzó de manera favorable para los Reds que, pasados los 20 minutos, se pusieron en ventaja gracias a una exquisita definición por parte del volante argentino, que también había festejado la semana pasada.
Ya en el complemento, no conforme con haber perforado las redes rivales, el mediocampista de la Selección Argentina se dio el gusto de asistir a Cody Gakpo para que el elenco local ampliara la diferencia a los ocho minutos.
Sin embargo, cuando el reloj marcaba 23', Giorgi Mamardashvili salió mal en un córner y Conor Gallagher aprovechó para darle el descuento a la visita y ponerle suspenso al juego.
A partir de ahí, los dirigidos por Roberto De Zerbi exigieron en algunas ocasiones al arquero georgiano que sostuvo al conjunto comandado por Andoni Iraola.
Finalmente, en tiempo cumplido, Dominik Szoboszlai recibió el balón a más de 30 metros de la valla de Martin Dubravka, sacó el bombazo y selló las cifras definitivas con un tanto de novela.
Gracias a la victoria, Liverpool se instaló en la siguiente instancia de la competencia que tendrá lugar a finales de octubre.