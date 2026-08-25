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Conmebol definió el calendario de las copas para el 2027: días y fechas importantes

Tres meses antes del cierre de la actividad oficial, Conmebol dio a conocer el cronograma de sus competencias internacionales para el 2027.

Edelmiro Balmaceda
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Con mucho tiempo de anticipación y tras una reunión de su Consejo este martes, Conmebol dio a conocer el cronograma de sus competencias internacionales para 2027.

 Pese a que los diferentes torneos todavía se encuentran en fases de eliminación directa, el ente sudamericano se movió con antelación y definió las fechas más importantes para la próxima temporada.

El próximo año comenzará oficialmente en la primera semana de febrero, con el inicio de la fase 1 de clasificación de la Copa Libertadores.

Ya en la segunda quincena se disputarán los encuentros definitorios de la Recopa Sudamericana, donde los campeones de 2026 se medirán el 17 y el 24 de febrero.

Por otra parte, en la semana del martes 2 de marzo tendrá lugar la única fase de clasificación de la Copa Sudamericana, mientras que el 17 de marzo se realizará en Asunción el sorteo de la fase de grupos de los dos torneos más importantes.

Respecto a la instancia de zonas, que ya contará con sus clubes definidos, comenzará la semana del martes 6 de abril.

Además, con la posibilidad de futuros cambios, la final de la Copa Sudamericana se disputará el sábado 20 de noviembre, en tanto que la definición de la Copa Libertadores será una semana más tarde, el sábado 27.

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