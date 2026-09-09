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El Colo Barco la rompió en el Chelsea: primer gol y asistencia en la goleada a Leeds

El Colo Barco convirtió en la goleada del Chelsea al Leeds por 6-3, en Stamford Bridge, por la tercera ronda de la Copa de la Liga.

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Valentín Barco convirtió su primer gol con el Chelsea. El Colo marcó en la goleada por 6-3 frente a Leeds United, como local en Stamford Bridge, por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.

A los 34 minutos del segundo tiempo, con el marcador 4-3 a favor de los Blues, Morgan Rogers desbordó por la banda derecha, llegó al área y mandó un centro raso. 

El arquero rival llegó a desviarla y la pelota le quedó al mediocampista, quien sacó un zurdazo potente para estirar la ventaja a favor de su equipo.

El argentino volvió a ser protagonista sobre el final. El ex Boca pateó mordido al arco, Danny Welbeck la interceptó de cabeza y la pelota entró al arco: fue el 6-3 definitivo y la primera asistencia del Colo. 

Barco, quien se sumó en este mercado de pases desde el Racing de Estrasburgo, disputó con este duelo su tercer partido con el Chelsea desde su arribo.

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