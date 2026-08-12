El PSG venció al Aston Villa de los argentinos y es campeón de la Supercopa de Europa

Paris Saint-Germain se consagró campeón de la Supercopa de Europa tras vencer 2 a 1 al Aston Villa en Salzburgo, en un partido que enfrentó al ganador de la Champions League con el campeón de la Europa League. Emiliano Buendía fue titular en el club inglés.

El conjunto francés abrió la cuenta cuando transcurrían los 20 minutos del primer tiempo, gracias a un golazo de Khvicha Kvaratskhelia, que engancho dentró del área y disparó con fuerza al primer palo.

Sin embargo, los dirigidos por Unai Emery no bajaron los brazos y lo empataron sobre el final de la primera parte gracias al gol de Brian Madjo, de solamente 17 años de edad.

Posteriormente, a los 16 minutos del segundo tiempo, PSG volvió a ponerse en ventaja para conseguir el título.

Désiré Doué, con una muy buena resolución en el mano a mano ante el arquero, puso el 2-1. Cabe destacar que la maniobra tuvo que ser revisada por el VAR por un posible offside previo.