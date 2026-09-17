En el debut de Rulli, el Manchester City goleó al Norwich por la Carabao Cup

El Manchester City sigue en racha su positiva y hoy se impuso por 5 a 0 sobre el Norwich (equipo de segunda división inglesa) en Etihad Stadium, por la tercera ronda de la Carabao Cup.

En este partido, se dio el debut de Gerónimo Rulli en el arco del conjunto inglés. El guardameta argentino tuvo su estreno tras su llegada al club en este mercado de pases.

Por su parte, Enzo Fernández estuvo presente en el banco de suplentes pero no ingresó.

Los goles para el City fueron anotados por Floyd Samba (doblete), Rayan Cherki, Allan y Ryan McAidoo.

En la próxima instancia (octavos de final), el Manchester City se medirá ante el Brighton, que viene de dejar afuera al Manchester United con una épica remontada 3 a 2.