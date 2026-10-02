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En un partido parejo, Francia e Italia empataron en la Nations League

Francia e Italia igualaron 1-1 en el Stade de France, por el Grupo A de la Nations League.

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En un partido parejo, Francia e Italia empataron 1 a 1, por el Grupo A de la Nations League. El encuentro tuvo varias chances de gol por ambos lados, pero fue un show de atajadas de Mike Maignan y Gianluigi Donnarumma.

Iban 10 del segundo tiempo cuando Les Bleus pusieron el 1 a 0. Michael Olise se hizo cargo de un tiro libre y la colgó del ángulo superior izquierdo de un Donnarumma que nada pudo hacer.

De ahí en adelante, reaccionaron los Azzurri. Y un error en salida del local le permitió llevarse un punto

Adrien Rabiot salió del fondo tras la presión. Lucas Da Cunha no pudo controlar y Alessandro Bastoni robó para irse directo al arco y no fallar en un mano a mano.

Con este resultado, Francia queda primera de grupo con 7 puntos e Italia tercera con 4. Bélgica es la escolta con 6 unidades mientras que Turquía no sumó puntos.

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