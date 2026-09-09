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Estos son los seis partidos de la Champions League para hoy, miércoles 9 de septiembre

La primera fecha sigue su camino este miércoles con varios partidos interesantes para poder disfrutar.

Gabriel Arias
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Tras el comienzo de la UEFA Champions League con varios partidos en la jornada del martes, la primera fecha del certamen seguirá este miércoles con seis cotejos más, entre los cuales sobresalen los debuts del último campeón Paris Saint Germain, Barcelona, Atlético de Madrid y los ingleses Arsenal y Liverpool.

En los cotejos del martes, Real Madrid venció por 2 a 1 al Inter de Milán, Aston Villa derrotó a Brujas por 3 a 2, mismo marcador del Betis sobre el Lille y Borussia Dortmund ante Villarreal. En tanto, Manchester City venció por 2 a 0 al Porto y AEK Atenas por la mínima diferencia al Lask Lins.

Volviendo a los encuentros de este miércoles, desde las 13.45 en Alemania, el Stuttgart recibirá al Viking de Noruega (debuta en el torneo) con el arbitraje de Nenad Minakovic (Serbia).

A la misma hora, el Barcelona será local ante el Feyenoord neerlandés en un cotejo con gran expectativa sobre los dirigidos por Hans Flick y que será arbitrado por Sven Jablonski (Alemania).

Desde las 16 en el Parque de los Príncipes, hará su estreno el última campeón del certamen PSG, que recibirá al Slovan Bratislava de Eslovaquia y será dirigido por el ucraniano Mykola Balakin.

En el mismo horario, Napoli será anfitrión del otro finalista del 2025, Arsenal de Londres en un choque apasionante que contará con el arbitraje del sueco Glenn Nyberg.

En Inglaterra y a las 16 también, Liverpool recibirá al Atlético Madrid de Diego Simeone en una promesa de gran partido y que será dirigido por Davide Massa (Italia).

Finalmente y a la misma hora, Sporting de Lisboa será local del Galatasaray turco en otro cotejo interesante de esta primera fecha del torneo continental que será arbitrado por Espe Eskás de Noruega.

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