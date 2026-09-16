REDONDITO
Facundo Medina aportó un gol en el debut victorioso de Bayer Leverkusen en la Europa League
El defensor argentino convirtió para el elenco alemán, que arrancó la fase liga del certamen con un triunfo importante.
En la apertura de una nueva Europa League, Facundo Medina convirtió un gol en la victoria 2-0 del Bayer Leverkusen frente al Celje de Eslovenia, por la fecha 1 de la fase liga.
Como local, el equipo alemán arrancó bien el partido y, apenas a los 15 minutos, se puso en ventaja con el tanto en contra de Svit Sešlar.
Ya en el complemento, luego de un córner, el marcador de punta argentino ensayó una volea y selló las cifras finales.
De esta manera, el defensor que viene de disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, firmó su segundo grito desde que llegó al club. El otro había sido por la Bundesliga contra Union Berlín.
La próxima jornada, prevista para el 15 de octubre, Die Werkself deberá visitar en Polonia al Lech Pozna.