Facundo Medina aportó un gol en el debut victorioso de Bayer Leverkusen en la Europa League

En la apertura de una nueva Europa League, Facundo Medina convirtió un gol en la victoria 2-0 del Bayer Leverkusen frente al Celje de Eslovenia, por la fecha 1 de la fase liga.

Como local, el equipo alemán arrancó bien el partido y, apenas a los 15 minutos, se puso en ventaja con el tanto en contra de Svit Sešlar.

Ya en el complemento, luego de un córner, el marcador de punta argentino ensayó una volea y selló las cifras finales.

¡¡BAILE FACU!! Hermosa volea de Medina tras el córner de Áleix García para anotar el 2-0 de Bayer Leverkusen vs. Celje en la #EuropaLeague.



%uD83D%uDCFA Toda la #UEL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/pKX8aFQ6X3 September 16, 2026

De esta manera, el defensor que viene de disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, firmó su segundo grito desde que llegó al club. El otro había sido por la Bundesliga contra Union Berlín.

La próxima jornada, prevista para el 15 de octubre, Die Werkself deberá visitar en Polonia al Lech Pozna.