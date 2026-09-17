Gol de Nico González en la goleada de la Juventus al NEC, por la Europa League

La Juventus goleó 5 a 0 al NEC por la primera fecha de la fase de liga de la Europa League.

Con Nico González desde el arranque, el conjunto italiano encontró la ventaja a los nueve minutos del primer tiempo gracias al argentino, quien aprovechó un duro error defensivo para marcar el 1-0.

La jugada comenzó con un pelotazo largo del arquero Kamil Grabara. El otro guardameta, Polster, falló en el cálculo y el atacante controló y definió para poner en ventaja a la Juve.

De esta manera, el argentino le dio la ventaja a la Vecchia Signora. González, estuvo cerca de dejar el club durante el último mercado de pases, pero finalmente continuó en la Juventus.

El resto de los goles fueron anotados por Kerim Alajbegovi, Nick Woltemade (de penal), Zeki Çelik y Randal Kolo Muani.