Menú
Crónica en vivo

VIDEO

Gol de Nico González en la goleada de la Juventus al NEC, por la Europa League

Por la fase de liga de la Europa League, la Juventus goleó 5 a 0 al NEC. Nicolás González abrió el marcador.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

La Juventus goleó 5 a 0 al NEC por la primera fecha de la fase de liga de la Europa League

Con Nico González desde el arranque, el conjunto italiano encontró la ventaja a los nueve minutos del primer tiempo gracias al argentino, quien aprovechó un duro error defensivo para marcar el 1-0.

La jugada comenzó con un pelotazo largo del arquero Kamil Grabara. El otro guardameta, Polster, falló en el cálculo y el atacante controló y definió para poner en ventaja a la Juve.

De esta manera, el argentino le dio la ventaja a la Vecchia Signora. González, estuvo cerca de dejar el club durante el último mercado de pases, pero finalmente continuó en la Juventus.

El resto de los goles fueron anotados por Kerim Alajbegovi, Nick Woltemade (de penal), Zeki Çelik y Randal Kolo Muani.

Esta nota habla de:
1
Entradas Argentina vs. Benín: cuándo salen a la venta y cómo comprar para ver a Messi
ATENCIÓN

Entradas Argentina vs. Benín: cuándo salen a la venta y cómo comprar para ver a Messi

2
Un DT argentino multicampeón se postuló para reemplazar a Lionel Scaloni en la Selección Argentina: "Estoy preparado..."
¿CANDIDATO?

Un DT argentino multicampeón se postuló para reemplazar a Lionel Scaloni en la Selección Argentina: "Estoy preparado..."

3
Atención, Colapinto: el Gran Premio de Azerbaiyán tendrá un curioso cambio en el cronograma
FÓRMULA 1

Atención, Colapinto: el Gran Premio de Azerbaiyán tendrá un curioso cambio en el cronograma

4
Escándalo en Banfield: Troglio presentó la renuncia y la dirigencia no aceptó
TODO MAL

Escándalo en Banfield: Troglio presentó la renuncia y la dirigencia no aceptó

5
Insua recupera a un jugador y piensa dos cambios en San Lorenzo para recibir a Boca
SE VIENE EL CLÁSICO

Insua recupera a un jugador y piensa dos cambios en San Lorenzo para recibir a Boca

Últimas noticias de Nico González