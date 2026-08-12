Inter Miami vs. León, por la Leagues Cup: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Inter Miami recibe hoy miércoles al Club León, desde las 20.30 en el Nu Stadium de Florida, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. La presencia de Lionel Messi en este trascendental cotejo es una verdadera incógnita, ya que se acaba de sumar tras haber estado en la Argentina por el fallecimiento de su padre Jorge Messi.

Las Garzas de Ángel Guillermo Hoyos en este torneo le ganó 4 a 2 a Atlético San Luis y perdió 2 a 1, ya sin Messi y con gol de De Paul, ante Rayados de Monterrey. Lo peor es que un triunfo podría no ser suficiente si los resultados de otros equipos de la Major League Soccer (MLS) no le son favorables.

Por otro lado, León lega con puntaje perfecto: seis unidades tras vencer a Nashville SC y a Orlando City, y un nuevo triunfo lo ubicaría en la siguiente fase.

Probables formaciones Inter Miami vs. León por la Leagues Cup

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Fray, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Telasco Segovia, Casemiro, Rodrigo De Paul, Bright; Luis Suárez y Daniel Pinter.. DT: Guillermo Hoyos

León: Oscar García; Sebastián Vegas, Juan Guevara, Jhohan Romaña, Iván Moreno, Sebastian Santos; Iván Rodríguez, Arcila, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría; y Cortizo. DT: Javier Gandolfi

Cómo ver en vivo Inter Miami vs. León por la Leagues Cup

El partido entre Inter Miami y León por la Leagues Cup será televisado en vivo por Apple TV.