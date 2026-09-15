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UNA CHANCE ÚNICA

Italia sigue a Vicente Taborda: podría ser convocado a la Selección Argentina

El mediocampista argentino, que juega en Panathinaikos, aparece en el radar de Roberto Mancini para la próxima fecha FIFA. Ya cuenta con la ciudadanía italiana.

Juan Riera
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Vicente Taborda podría dar uno de los pasos más importantes de su carrera. El mediocampista surgido de Boca Juniors y actualmente en Panathinaikos de Grecia aparece en el radar de la Selección de Italia, que atraviesa una etapa de renovación después de una nueva frustración en el camino al Mundial.

Según informó el periodista Simone Bernabei, Roberto Mancini analiza incluir al futbolista de 25 años en la próxima convocatoria de la Azzurra, de cara a la fecha FIFA de septiembre. El entrenador busca incorporar nuevas alternativas para afrontar el próximo ciclo, que tendrá a la Nations League y la Eurocopa como algunos de sus principales objetivos.

Taborda, además, reúne una condición clave para ser tenido en cuenta por Italia: ya posee la ciudadanía de ese país debido a sus antepasados. De acuerdo con la misma información, el volante habría dado el visto bueno ante la posibilidad de ser citado y estaría dispuesto a iniciar su camino con el seleccionado italiano.

Ahora, la decisión quedará en manos de Mancini, quien deberá definir la lista para los próximos compromisos internacionales. La posible convocatoria también representaría una oportunidad importante para un futbolista que encontró continuidad en el fútbol griego después de su paso por el fútbol argentino.

En Panathinaikos, Taborda se consolidó como una de las opciones habituales del equipo y atraviesa un buen comienzo de temporada. El conjunto griego, además, disputará la fase de grupos de la Conference League, por lo que el argentino tendrá la posibilidad de mostrarse en una competencia internacional europea.

Los números de Vicente Taborda en la temporada

El presente de Taborda también respalda el interés que despertó en Italia. El mediocampista disputó 10 partidos en la actual temporada, con cuatro goles y dos asistencias en 568 minutos sobre el campo de juego.

Además, recibió una tarjeta amarilla y no sufrió expulsiones. Con esos números, el exjugador de Boca busca continuar ganando protagonismo en Panathinaikos y ahora podría tener una nueva posibilidad en su carrera: ser convocado por la Selección de Italia.

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