¿Juega River? Colombia reprogramó el fútbol local y Conmebol evalúa una decisión

El partido entre River Plate e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana entró en etapa de evaluación tras el devastador terremoto en Colombia de magnitud 7,4.

Las autoridades locales y la Conmebol inspeccionan las condiciones del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y el estado de la infraestructura aeroportuaria para determinar si existen garantías de seguridad de cara al encuentro programado para este miércoles a las 21:30 (hora de Argentina).

Monitoreo estructural e incertidumbre logística

Pese a que el epicentro del sismo se registró en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, la sacudida provocó evacuaciones masivas en la capital colombiana. Hasta el momento, las primeras revisiones técnicas en el escenario deportivo no detectaron daños de gravedad.

El plantel profesional dirigido por el Cuerpo Técnico de River se mantiene a la expectativa de cualquier resolución oficial que altere la programación del viaje hacia la capital cafetera o modifique la fecha del compromiso continental.

Sin cambios oficiales por parte de Conmebol

A la fecha, la Conmebol no ha comunicado suspensiones ni modificaciones de sede o horario para el cruce de ida de los octavos de final.

Las autoridades deportivas y de emergencias locales continúan revisando la situación del espacio aéreo y la red hospitalaria regional para confirmar si se mantienen los protocolos de seguridad necesarios para la realización del espectáculo deportivo.

Por el terremoto en Colombia: la Dimayor aplazó la jornada del fútbol

La entidad reprogramó la fecha del torneo local priorizando la seguridad y suspendió sin fecha el cruce de Deportivo Pereira.

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) resolvió aplazar los partidos previstos para este lunes 10 de agosto en la Liga BetPlay como consecuencia del devastador terremoto en Colombia. La decisión institucional busca garantizar la seguridad de futbolistas, hinchas y trabajadores tras el sismo de magnitud 7,4 que afectó a diversas regiones del país, postergando la actividad oficial y reestructurando el calendario deportivo.

Reprogramación de partidos y solidaridad de la Dimayor

Ante la emergencia nacional, las autoridades del fútbol profesional colombiano informaron que los encuentros pautados originalmente para la jornada del lunes pasarán a jugarse el martes 11 de agosto, manteniendo sus horarios de inicio. Asimismo, la fecha del martes fue diferida para el miércoles 12.

A través de un comunicado oficial, el organismo que preside Fernando Jaramillo fijó su postura frente a la tragedia: "Ante esta situación y considerando el bienestar y la seguridad de todos los actores que hacen parte de nuestro fútbol, la DIMAYOR ha tomado la decisión de aplazar la fecha programada para el día de hoy".



"La DIMAYOR y sus 36 clubes profesionales reiteran su solidaridad con todos los afectados y hacen un llamado a mantener la calma, atender las recomendaciones de las autoridades y permanecer atentos a la información oficial". "Hoy, el fútbol se une al país".

Teniendo en cuenta que Pereira ha sido una de las ciudades más afectadas por el terremoto, se ha decidido aplazar de manera indefinida el partido entre @JuniorClubSA y @DeporPereiraFC, correspondiente a la Fecha 4 de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2026.



Desde la %uD835%uDC03%uD835%uDC08%uD835%uDC0C%uD835%uDC00%uD835%uDC18%uD835%uDC0E%uD835%uDC11 nos... https://t.co/qujR5GBnDy — DIMAYOR (@Dimayor) August 10, 2026

Partidos afectados y suspensión indefinida para Deportivo Pereira

La medida impacta de manera inmediata en los tres compromisos previstos para la jornada de la Liga BetPlay-II: Águilas Doradas frente a Llaneros FC (18:00) e Independiente Medellín ante Millonarios (20:00), los cuales fueron trasladados para el martes.

Sin embargo, el cruce entre Atlético Junior y Deportivo Pereira recibió un tratamiento diferencial debido a la gravedad de los daños reportados en el Eje Cafetero. La Dimayor resolvió aplazar este duelo de forma indefinida: "La entidad expresó su solidaridad con todos los integrantes del Deportivo Pereira, especialmente con sus jugadores, miembros del cuerpo técnico y sus familias, y señaló que la nueva fecha y hora del partido serán comunicadas oportunamente a través de sus canales oficiales".