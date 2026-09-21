Messi y otro golazo de tiro libre: cuántos lleva y el récord histórico que busca alcanzar

Lionel Messi volvió a dejar su sello en Inter Miami y lo hizo, una vez más, con una de sus especialidades: el tiro libre. El astro argentino convirtió un golazo ante San Diego, por la MLS, y además alcanzó una nueva marca que lo acerca al récord histórico de una de las grandes leyendas del fútbol brasileño.

El partido estaba 1 a 0 a favor de San Diego cuando, a los 24 minutos del primer tiempo, Messi tuvo una pelota parada en una posición ideal para intentar una de sus habituales genialidades. El argentino se hizo cargo de la ejecución y buscó sorprender con un remate que parecía destinado a convertirse en centro.

Marcelo, eterno rival... festejando y rendido ante el golazo de Messi.



Idolo de propios y ajenos. pic.twitter.com/y50vIezLsq — Messi out of Context (@OutMessi_) September 21, 2026

Sin embargo, la trayectoria de la pelota terminó complicando al arquero visitante. El envío cayó cerca del punto penal, no encontró ningún cabezazo en el camino y terminó desviándose lo suficiente para dejar sin reacción a CJ dos Santos. Tras pegar en el palo, la pelota ingresó y significó el 1 a 1 parcial para Inter Miami.

El gol también tuvo una importancia especial para las estadísticas de Messi. Con esta conquista, llegó a los 930 goles en su carrera profesional y alcanzó los 75 de tiro libre directo.

De esta manera, el argentino quedó todavía más cerca de una marca histórica que pertenece a Marcelinho Carioca, quien lidera la clasificación de goles de tiro libre con 78. Messi necesita apenas tres conquistas más por esta vía para igualar al brasileño y cuatro para convertirse en el máximo goleador histórico de tiros libres.

En esa clasificación, detrás de Marcelinho Carioca aparecen Roberto Dinamite, con 73; Juninho Pernambucano, con 72; Marcos Assunção, con 68; Siniša Mihajlovi, con 67; Jorge Aravena, con 65; Cristiano Ronaldo, con 64; Zico, con 62; y Diego Maradona, con 61.

La nueva conquista también vuelve a poner en evidencia la vigencia de Messi a los 39 años. El argentino continúa siendo una de las principales armas ofensivas de Inter Miami y todavía tiene varios años de contrato por delante: su vínculo con el conjunto estadounidense se extiende hasta el final de la temporada 2028.

Mientras tanto, Messi también transita los últimos capítulos de su historia con la Selección Argentina. Luego de anunciar su retiro del conjunto nacional, tendrá su despedida el 6 de octubre, cuando la Albiceleste enfrente a Benín en el Monumental.

Con tiempo por delante y una especialidad que sigue dominando, el récord de Marcelinho Carioca aparece ahora como otro de los desafíos estadísticos que Messi puede alcanzar en el tramo final de su extraordinaria carrera.