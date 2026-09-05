Lionel Messi con Inter Miami vs. Atlanta United, por la MLS 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Lionel Messi volverá a ponerse la camiseta de Inter Miami este sábado, apenas unos días después de anunciar su retiro de la Selección Argentina. Las Garzas recibirán a Atlanta United por una nueva jornada de la MLS, en un partido que comenzará a las 20:30 de Argentina y podrá verse por Apple TV.

El conjunto de Florida llega con el ánimo renovado después de haber dejado atrás una extensa sequía de resultados. Inter Miami goleó 7-1 a Montreal en su última presentación, con una actuación espectacular de Messi, quien marcó cuatro goles y fue la gran figura del encuentro.

Ahora, el equipo buscará repetir el resultado ante Atlanta United, dirigido por Gerardo Martino, y sumar nuevamente de a tres para mantenerse en los primeros puestos de la Conferencia Este.

Pero, más allá de lo futbolístico, la gran noticia que tuvo a Messi como protagonista durante la semana fue su decisión de retirarse de la Selección Argentina. Después de 21 años formando parte del combinado nacional, el capitán puso punto final a una etapa histórica en la que consiguió conquistar todos los títulos posibles.

Mientras tanto, Inter Miami también atraviesa un período de cambios en su cuerpo técnico. Cristian "Kily" González tiene todo acordado para convertirse en el nuevo entrenador, aunque todavía no fue presentado oficialmente por el club.

El ex entrenador de Rosario Central asumirá en reemplazo de Guillermo Hoyos, quien quedó al frente del equipo tras la salida de Javier Mascherano y regresará a trabajar en las divisiones inferiores de la institución.

Con 42 puntos, Inter Miami ocupa actualmente el segundo lugar de la Conferencia Este, a diez unidades del líder Nashville SC. Por eso, el duelo ante Atlanta United será una nueva oportunidad para que Messi y compañía sigan acercándose a la cima.

Probables formaciones del Inter Miami vs. Atlanta United por la MLS

Inter Miami: Dayne St Clair; Noah Allen, Maximiliano Falcón, Ian Fray; Telasco Segovia, Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Casemiro; Germán Berterame, Luis Suarez y Lionel Messi. DT: Guillermo Hoyos

Atlanta United: Lucas Hoyos; Enea Mihaj, Júnior Alonso, Paulo Diaz, Tomás Jacob; Aleksey Miranchuk, William Reilly, Tristan Muyumba, Cooper Sanchez; Miguel Almirón y Fabrice Picault. DT: Gerardo Martino

Cómo ver en vivo Inter Miami vs. Atlanta United por la MLS

El partido entre el Inter Miami vs. Atlanta United por la MLS será televisado como siempre tanto por TV como ONLINE por Apple TV.