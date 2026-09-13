Messi marcó un golazo, pero Nashville rescató un empate sobre la hora ante Inter Miami

Lionel Messi volvió a ser protagonista con un golazo para Inter Miami, pero el equipo de Florida dejó escapar la victoria ante Nashville. El líder de la Conferencia Este reaccionó en el tiempo de descuento y consiguió un 2-2 en el Nu Stadium, por la fecha 25 de la MLS.

El conjunto visitante golpeó rápidamente y se puso en ventaja apenas a los cuatro minutos, cuando Samuel Surridge apareció para abrir el marcador. Inter Miami reaccionó y consiguió dar vuelta la historia antes del descanso: Baker-Whiting convirtió en contra y, poco después, Messi apareció para poner el 2-1.

La Pulga volvió a demostrar toda su jerarquía en el segundo tiempo. A los 17 minutos, recibió un pase de Rodrigo De Paul y sacó un zurdazo preciso que se metió en el ángulo El tanto parecía encaminar al conjunto de La Florida hacia una victoria de enorme valor ante el puntero.

Sin embargo, Nashville no se rindió y tuvo su premio en el tiempo agregado. Otra vez Surridge fue el encargado de aparecer para marcar y establecer el 2-2 definitivo, en un desenlace que dejó a Inter Miami con las manos vacías en cuanto al triunfo pese a la gran actuación de Messi.

Con este resultado, Nashville continúa en lo más alto de la Conferencia Este y mantiene una diferencia de nueve puntos sobre Inter Miami. De todos modos, ambos equipos están muy cerca de garantizar su presencia en los playoffs de la MLS.

Además de Messi y De Paul, Inter Miami tuvo presencia argentina con Germán Berterame, Maximiliano Falcón y Facundo Mura desde el inicio. Gonzalo Luján y Rocco Ríos Novo, en tanto, quedaron entre los suplentes.