Messi volvió a jugar tras anunciar su retiro de la Selección Argentina y fue protagonista en el empate de Inter Miami

Lionel Messi volvió a la acción con Inter Miami después de anunciar su retiro de la Selección argentina y tuvo una actuación destacada, aunque no pudo celebrar una victoria. El conjunto de Florida igualó 2 a 2 frente a Atlanta United en el Nu Stadium, por la vigesimotercera fecha de la MLS, y se mantiene como escolta de la Conferencia Este.

El encuentro comenzó con demora debido al fuerte temporal que afectó la zona, pero finalmente pudo disputarse con Messi desde el arranque. El capitán de Inter Miami participó activamente del juego y fue importante en el desarrollo del partido.

El conjunto local consiguió ponerse arriba en el marcador a los 32 minutos del primer tiempo gracias al brasileño Casemiro. La ventaja, sin embargo, duró apenas unos minutos, ya que Miguel Almirón apareció a los 35 para establecer el 1-1.

Inter Miami reaccionó rápidamente y volvió a ponerse en ventaja antes del descanso. Luis Suárez convirtió el 2 a 1 y permitió que el equipo dirigido en Florida se fuera al entretiempo con ventaja.

Durante el segundo tiempo, Atlanta United tuvo una inmejorable oportunidad para volver a empatar. Almirón se hizo cargo de un penal, pero Dayne St. Clair adivinó la intención del paraguayo y consiguió contener el remate.

Cuando parecía que Inter Miami se encaminaba al triunfo, Atlanta encontró el empate en el tramo final. El suizo Breel Embolo ejecutó un penal y marcó el 2 a 2 definitivo.

Messi, protagonista en su regreso

Más allá del resultado, Messi volvió a dejar su sello en su primer partido después de comunicar que no continuará en la Selección argentina. El rosarino aportó una asistencia y también estuvo muy cerca de convertir, pero su remate terminó impactando contra el travesaño.

El empate le permitió a Inter Miami conservar el segundo puesto de la Conferencia Este. El equipo acumula una diferencia de diez puntos respecto de Nashville, líder de la zona, y ambos se encuentran muy cerca de asegurar su presencia en los playoffs.

Los argentinos que jugaron en Inter Miami

Además de Messi, hubo presencia argentina en el equipo de Florida. Rodrigo De Paul, Maximiliano Falcón, Germán Berterame, Facundo Mura y Mateo Silvetti también tuvieron participación en el encuentro ante Atlanta United.