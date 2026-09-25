Problemas en Brasil: rescató un empate sobre la hora ante Australia en un amistoso internacional

En su primer partido amistoso de esta fecha FIFA, Brasil empató 1-1 ante Australia. La Verdeamarela pudo rescatar la igualdad en el tiempo de descuento.

La selección brasileña comenzó su gira de amistosos con un nivel muy flojo que casi le costó la derrota, a pesar de que jugaron Raphina (el nuevo '10' del equipo), Vinicius Jr., Bruno Guimaraes y Marquinhos.

Después de lo que fue el Mundial 2026, que terminó con los ciclos de varios futbolistas, entre ellos el de Neymar, Carlo Ancelotti convocó a varios jugadores jóvenes para llevar adelante una renovación.

Australia, por su parte, abrió el marcador a los 68 minutos con un golazo de tiro libre de Nestory Irakunda, que se clavó en el ángulo del arco defendido por Souza.

Pero en la última del partido, Rayan conectó de cabeza y definió de pique al piso para el 1-1 definitivo.