Sufre Aston Villa: Dibu Martínez no jugará la Supercopa de Europa ante PSG

Mañana por la tarde, Aston Villa intentará hacer historia y buscará la Supercopa de Europa frente al PSG, vigente bicampeón de la Champions League.

Luego de conquistar la Europa League, los Villanos buscarán otro título para sus vitrinas. Sin embargo, una de sus máximas estrellas no estará disponible: nada más y nada menos que Dibu Martínez.

La noticia fue confirmada por el DT del elenco británico, Unai Emery, quien explicó que la ausencia del marplatense y las de Ollie Watkins y Ezri Konsa tienen que ver con una decisión pura y exclusivamente suya.

"No están aquí porque terminaron la temporada el 19 de julio y les di cuatro semanas para descansar, y es completamente necesario", indicó el entrenador que, después de perder tres veces con Sevilla, buscará obtener esta presea.

Cabe recordar que el golero de 33 años, el defensor y el delantero, participaron del Mundial 2026 con la Selección Argentina e Inglaterra, respectivamente.

De hecho, luego de venir a su ciudad natal, Martínez viajó a Portugal, donde continúa descansando de cara a lo que será otra exigente temporada en la Premier League.

El partido entre Aston Villa y PSG tendrá lugar mañana desde las 16:00 en Salzburgo. Además, el árbitro será el somalí Omar Abdulkadir Artan.