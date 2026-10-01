Tras el escándalo con Cristiano Ronaldo, Portugal venció a Dinamarca por Nations League

Portugal ganó tras el escándalo con Cristiano Ronaldo. Los lusos se impusieron por 4 a 2 sobre Dinamarca en Copenhague, por la fase de grupos de la Nations League.

João Cancelo estampó el primero y Goncalo Ramos, referencia ofensiva en lugar de CR7, anotó el segundo tras una gran jugada junto a Bruno Fernandes.

Dinamarca, que había empatado transitoriamente con Mikkel Damsgaard, logró el segundo a través de Rasmus Hojlund, quien celebró el tanto con el mítico festejo de Ronaldo.

Ya en el segundo tiempo, Vitinha y João Félix le devolvieron la victoria a Portugal y sentenciaron el 4-2 final. Con esta victoria, los Lusos suman tres victorias en tres partidos por el grupo D.