Atlético de Madrid vs. Real Madrid, por LaLiga de España EN VIVO: Amonestado el Cholo Simeone por prestar apenas empezó

Atlético de Madrid y Real Madrid están jugando el primer tiempo de este clásico por LaLiga de España.





El minuto a minuto Atlético de Madrid vs. Real Madrid por LaLiga

11.22: Amonestado El Cholo Simeone por protestar.

11.15: Todo listo para el inicio del clásico madrileño

Los mejores videos y fotos de Atlético de Madrid vs. Real Madrid por LaLiga



