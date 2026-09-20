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PARTIDAZO

Atlético de Madrid vs. Real Madrid, por LaLiga de España EN VIVO: Amonestado el Cholo Simeone por prestar apenas empezó

El Colchonero de Diego Simeone y el Merengue de José Mourinho se miden en un partidazo por LaLiga de España. Ambos vienen de victorias importantes y prometen un disputar un partidazo repleto de emociones.

Juan Riera
Juan Riera
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Atlético de Madrid y Real Madrid están jugando el primer tiempo de este clásico por LaLiga de España. 


El minuto a minuto Atlético de Madrid vs. Real Madrid por LaLiga

  • 11.22: Amonestado El Cholo Simeone por protestar.
  • 11.15: Todo listo para el inicio del clásico madrileño

Los mejores videos y fotos de Atlético de Madrid vs. Real Madrid por LaLiga


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