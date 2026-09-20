PARTIDAZO
Atlético de Madrid vs. Real Madrid, por LaLiga de España EN VIVO: Amonestado el Cholo Simeone por prestar apenas empezó
El Colchonero de Diego Simeone y el Merengue de José Mourinho se miden en un partidazo por LaLiga de España. Ambos vienen de victorias importantes y prometen un disputar un partidazo repleto de emociones.
Atlético de Madrid y Real Madrid están jugando el primer tiempo de este clásico por LaLiga de España.
El minuto a minuto Atlético de Madrid vs. Real Madrid por LaLiga
- 11.22: Amonestado El Cholo Simeone por protestar.
- 11.15: Todo listo para el inicio del clásico madrileño