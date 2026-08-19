Sin Julián Álvarez ni Cuti Romero, Atlético de Madrid derrotó a Málaga y arrancó La Liga con el pie derecho
Pese a que casi no tuvo presencia argentina como nos tenía acostumbrados, Atlético de Madrid venció a Málaga por la fecha 1 y empezó La Liga con una sonrisa.
Después de unos meses sin competencia oficial, Atlético de Madrid derrotó 2-0 a Málaga por la fecha 1 y comenzó una nueva temporada de La Liga con el pie derecho.
A diferencia de lo que fueron los últimos años, el Colchonero casi no tuvo presencia argentina, a excepción de Giuliano Simeone, que ingresó a los 12 minutos del complemento.
Como ya era de público conocimiento, Diego Simeone decidió dejar afuera de la convocatoria a Julián Álvarez, luego de lo que fue la novela sobre su frustrada salida al Barcelona. Suerte similar corrió Cuti Romero, quien todavía no está a punto tras su reciente llegada.
Pese a todo, y tras un primer tiempo en el que no pudo abrir el marcador, el Aleti se encontró con la ventaja a los 25 minutos del complemento gracias a un golazo de Lee Kang-in.
Con el resultado a favor, el equipo local transitó sus mejores minutos y, tras un aviso de David Hancko, Alex Baena selló las cifras finales con un lindo tanto de tiro libre a cinco minutos del cierre.
El próximo domingo, por la segunda jornada, Atlético de Madrid buscará continuar en la buena senda y será local nuevamente frente a Villarreal.