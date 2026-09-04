A la espera de Insúa y con los convocados listos, el once de San Lorenzo que Perazzo piensa para jugar con Talleres

Otra vez en crisis deportiva y con Néstor Gorosito en el pasado, San Lorenzo se prepara para recibir mañana a Talleres de Córdoba en un duelo clave por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026.

Tras el despido de Pipo y a la espera de la asunción por tercera vez de Rubén Darío Insúa, Walter Perazzo quedó como el DT interino del Ciclón y hoy definió la lista de convocados que estarán mañana desde las 19:00 en el Nuevo Gasómetro.

Lista de convocados para recibir a Talleres



%uD83C%uDFDF%uFE0F Estadio Pedro Bidegain

%u23F0 Sábado - 19 horas

%uD83C%uDFC6 #TorneoMercadoLibre Clausura

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Pero además, el exdelantero ya tiene una idea bastante clara del posible once para buscar la victoria después de dos jornadas.

La novedad pasa por lo que sería el debut de Facundo Farias, quien ingresaría en lugar de Matías Reali. Por otra parte, Manuel Insaurralde se quedaría con el lugar de Juan Pablo Álvarez.

Cabe destacar que, con la inclusión de la Joya desde el arranque, Perazzo tendría intenciones de posicionarlo como enlace entre el mediocampo y los dos delanteros: Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

Con el arbitraje de Fernando Echenique, asistido desde el VAR por Sebastián Habib, San Lorenzo y Talleres se medirán en busca de tres puntos que los saquen del fondo de la tabla en la Zona A.

San Lorenzo recibe a Talleres de Córdoba por el Torneo Clausura: probable formación

José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor y Teo Rodríguez Pagano; Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio y Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.