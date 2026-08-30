Afuera de la "T": así fue el paso de Jorge Sampaoli al frente de Talleres

El director técnico Jorge Sampaoli finalizó su ciclo como entrenador de Talleres de Córdoba luego de estar al frente del primer equipo durante tan solo siete partidos.

La decisión sobre la desvinculación del DT de 66 años se concretó tras una serie de resultados negativos en el torneo local que precipitaron la interrupción de su contrato con la institución cordobesa.

Los números de un ciclo fugaz en el club cordobés

El paso del entrenador por la institución de Barrio Jardín registró una breve extensión marcada por el bajo rendimiento deportivo.

Durante sus siete presentaciones dirigiendo al conjunto albiazul, el equipo sumó una cosecha insuficiente de puntos que complicó su posición en la tabla de posiciones.

La dirigencia encabezada por Andrés Fassi evaluó el desarrollo del proyecto futbolístico y decidió poner fin a la relación laboral de común acuerdo con el cuerpo técnico saliente para reorientar el rumbo del plantel profesional.

Historial

El paso de Jorge Sampaoli por Talleres de Córdoba se transformó en uno de los ciclos más breves e infructuosos de su carrera directiva. Anunciado con bombos y platillos a mediados de junio y con firma efectiva en julio, su estadía en el club cordobés llegó a un precipitado final el 30 de agosto de 2026.

Desde dónde llegó y por cuánto tiempo firmó contrato

De dónde llegó: Sampaoli arribó a Barrio Jardín tras rescindir en febrero de 2026 su vínculo con Atlético Mineiro de Brasil.

Contrato original: El presidente Andrés Fassi concretó la firma de un proyecto a largo plazo que lo vinculaba a Talleres hasta diciembre de 2027 .

Ingresos y rescisión: Pese a la fama de cobrar millonarias cifras por despidos preventivos en experiencias pasadas (como en Sevilla, Flamengo o la Selección Argentina), en Talleres la desvinculación se firmó de común acuerdo. La dirigencia confirmó mediante un comunicado oficial que Sampaoli y su cuerpo técnico percibieron haberes únicamente hasta el último día trabajado, eximiendo a la institución de una indemnización por el resto del contrato.

Partidos y rendimientos en la cancha

La etapa del casildense al frente de la "T" duró apenas 7 partidos oficiales, registrando un bajísimo rendimiento del 23,8% de los puntos:

Competición / Partidos Victorias Empates Derrotas Rendimiento Liga Profesional / Torneo Clausura (7 PJ) 1 2 4 23.8%

El flojo arranque relegó a Talleres al último escalón de su zona. El punto final del ciclo fue el empate 0-0 de local en el Mario Alberto Kempes ante Central Córdoba.

Detalles de color y pedidos de refuerzos