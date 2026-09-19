Agenda completa: estos son los cinco partidos del fútbol argentino de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026

La décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol continúa este sábado con cinco encuentros de "alto voltaje", entre los cuales sobresalen la visita de Independiente de Avellaneda a Unión de Santa Fe, el clásico de Córdoba entre Instituto y Talleres, y River Plate recibiendo a Huracán.

La fecha comenzó el viernes con la igualdad en dos tantos entre Central Córdoba de Santiago del Estero ante Defensa y Justicia, y el triunfo de Racing Club por 3 a 1 sobre Sarmiento de Junín.

Y en esta jornada de sábado, desde las 14.30 en la ciudad de La Plata, Gimnasia y Esgrima será local de Banfield por el Grupo B: el "Lobo" buscará sumar de a tres para subirse a la punta de la zona, mientras que el "Taladro" necesita engordar su promedio en la tabla del descenso. El partido será arbitrado por Jorge Ignacio Baliño.

A la misma hora, en la ciudad de Mendoza, Gimnasia de dicha ciudad será local de Deportivo Riestra, en un cotejo de la Zona A. El "lobo" mendocino está expectante de alcanzar la punta del grupo, mientras que el "malevo" necesita sumar de a tres para salir de la parte "roja" del descenso. El partido será arbitrado por Andrés Gariano.

A las 16.45, la capital santafesina será el epicentro del choque entre "tatengues" y "diablos" que promete ser interesante y pertenece al Grupo A. Actualmente, ambos estarían clasificando al reducido por lo que un triunfo los acomodaría de una mejor manera. El cotejo estará bajo la mirada de Luis Lobo Medina.

Desde las 19, el Monumental de Nuñez espera por su cuarto triunfo en hilo desde la llegada de Leonardo Ponzio al "millonario", pero enfrente estará el "Globo" que intentará subir de posiciones en el Grupo B (hoy ambos tienen el mismo puntaje). El encuentro será arbitrado por Facundo Tello.

Finalmente, a las 21.15 se disputará uno de los clásicos de la "Docta" entre el puntero de la Zona A, Instituto, y uno de los últimos de la misma, Talleres, que buscará enderezar su rumbo en un cotejo que estará bajo la atenta mirada de Darío Herrera.