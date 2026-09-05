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UNA ALEGRÍA

Aldosivi venció a Banfield, ganó por primera vez en la Liga Profesional y dejó a Racing último en el Torneo Clausura

Con el debut de su nuevo entrenador, Aldosivi derrotó como local a Banfield, salió del fondo en la Zona B del Torneo Clausura 2026 y obtuvo su segundo triunfo en todo el año.

Edelmiro Balmaceda
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Es una verdadera noticia: Aldosivi venció 3-1 a Banfield, sumó a de a tres por primera vez en toda la Liga Profesional y relegó a Racing, al menos por el momento, al último lugar de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

En el José María Minella, la primera chance clara fue para el Taladro, pero Lucas Acosta le negó el gol a Renzo Malanca con una gran atajada con el pie.

A partir de ahí, el Tiburón reaccionó, se puso en ventaja a los 33 minutos con un tanto en contra de Malanca y, a los 41', estiró la diferencia gracias a Andrés Vombergar.

Ya en el complemento, más precisamente a los seis minutos, Matías Hernández descontó de penal para la visita y le puso algo de suspenso al resto del encuentro.

Sin embargo, la incertidumbre duró poco para el elenco de Javier Sanguinetti, que hoy comenzó su ciclo en la dirección técnica, debido a que en la siguiente acción Vombergar selló su doblete.

De esta manera, el combinado de Mar del Plata, que no había triunfado en el Torneo Apertura y solo había ganado dos veces en la Copa Argentina, consiguió su segunda victoria en el segundo semestre y apenas la cuarta en lo que va del año. Además, llegó a cinco puntos en el grupo e igualó la línea de la Academia, que mañana debe jugar.

Por su parte, Banfield cosechó su tercera derrota de manera consecutiva y se mantiene con siete unidades.

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