Aldosivi venció a Banfield, ganó por primera vez en la Liga Profesional y dejó a Racing último en el Torneo Clausura
Con el debut de su nuevo entrenador, Aldosivi derrotó como local a Banfield, salió del fondo en la Zona B del Torneo Clausura 2026 y obtuvo su segundo triunfo en todo el año.
Es una verdadera noticia: Aldosivi venció 3-1 a Banfield, sumó a de a tres por primera vez en toda la Liga Profesional y relegó a Racing, al menos por el momento, al último lugar de la Zona B del Torneo Clausura 2026.
En el José María Minella, la primera chance clara fue para el Taladro, pero Lucas Acosta le negó el gol a Renzo Malanca con una gran atajada con el pie.
A partir de ahí, el Tiburón reaccionó, se puso en ventaja a los 33 minutos con un tanto en contra de Malanca y, a los 41', estiró la diferencia gracias a Andrés Vombergar.
Ya en el complemento, más precisamente a los seis minutos, Matías Hernández descontó de penal para la visita y le puso algo de suspenso al resto del encuentro.
Sin embargo, la incertidumbre duró poco para el elenco de Javier Sanguinetti, que hoy comenzó su ciclo en la dirección técnica, debido a que en la siguiente acción Vombergar selló su doblete.
De esta manera, el combinado de Mar del Plata, que no había triunfado en el Torneo Apertura y solo había ganado dos veces en la Copa Argentina, consiguió su segunda victoria en el segundo semestre y apenas la cuarta en lo que va del año. Además, llegó a cinco puntos en el grupo e igualó la línea de la Academia, que mañana debe jugar.
Por su parte, Banfield cosechó su tercera derrota de manera consecutiva y se mantiene con siete unidades.