Aldosivi venció a Banfield, ganó por primera vez en la Liga Profesional y dejó a Racing último en el Torneo Clausura

Es una verdadera noticia: Aldosivi venció 3-1 a Banfield, sumó a de a tres por primera vez en toda la Liga Profesional y relegó a Racing, al menos por el momento, al último lugar de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

En el José María Minella, la primera chance clara fue para el Taladro, pero Lucas Acosta le negó el gol a Renzo Malanca con una gran atajada con el pie.

¿LA ATAJADA DE LA FECHA? ¡Impresionante lo que sacó CON EL PIE Lucas Acosta ante el remate de Renzo Malanca en el Aldosivi - Banfield de la jornada 8 del #TorneoClausura!



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A partir de ahí, el Tiburón reaccionó, se puso en ventaja a los 33 minutos con un tanto en contra de Malanca y, a los 41', estiró la diferencia gracias a Andrés Vombergar.

¡ALDOSIVI Y UN GOL EN CONTRA MUY NECESARIO! El Pata Castro conectó un gran centro de Gaitán y Renzo Malanca, de Banfield, la metió en su propio arco durante el duelo por la fecha 8 del #TorneoClausura.



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¡QUÉ GOLAZO DE ALDOSIVI! Gran jugada colectiva del Tiburón y efectivo cabezazo de Andres Vombergar, delantero ex San Lorenzo, para su tanto ante Banfield en la fecha 8 del #TorneoClausura.



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Ya en el complemento, más precisamente a los seis minutos, Matías Hernández descontó de penal para la visita y le puso algo de suspenso al resto del encuentro.

DESCUENTA EL TALADRO: Matías Hernández, de penal, puso el 1-2 parcial de Banfield ante Aldosivi en la fecha 8 del #TorneoClausura.



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Sin embargo, la incertidumbre duró poco para el elenco de Javier Sanguinetti, que hoy comenzó su ciclo en la dirección técnica, debido a que en la siguiente acción Vombergar selló su doblete.

¡DOBLETE DE VOMBERGAR ANTE BANFIELD! El ex San Lorenzo ganó muy bien en las alturas y selló su segundo tanto para Aldosivi en la fecha 8 del #TorneoClausura.



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De esta manera, el combinado de Mar del Plata, que no había triunfado en el Torneo Apertura y solo había ganado dos veces en la Copa Argentina, consiguió su segunda victoria en el segundo semestre y apenas la cuarta en lo que va del año. Además, llegó a cinco puntos en el grupo e igualó la línea de la Academia, que mañana debe jugar.

Por su parte, Banfield cosechó su tercera derrota de manera consecutiva y se mantiene con siete unidades.